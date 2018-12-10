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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Haberi

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Haberi

Tahire Ateşmen’in fotoğrafı

Yaşlı Kadın Hastane Yaşam Mücadelesi Cenaze 

-Cenazenin adlı tıp kurumuna getirilmesi
-Genel ve detaylar
-Arşiv:
-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların sedye ile taşınması
-Vatandaşların açıklamaları
-Genel ve detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Kilis’te yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 5 Aralık çarşamba günü İ.T. yönetimindeki 79 DL 911 plakalı otomobil Çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Tahire Ateşmen (63) ile torunu T.E.A.’ya (6) çarpmıştı. Tahire Ateşmen ile torunu Kilis Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan Tahire Ateşmen ilk tedavisinin ardından Gaziantep’te özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadın, burada 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tahire Ateşmen’in cenazesi Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna otopsi yapılmak üzere kaldırıldı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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