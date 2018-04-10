Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi

Otomobilin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi

Kaza yerinden detaylar

Polis Cenaze Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şahsın cenazesinin kaldırılışı
-Çalan telefon detay
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Diğer detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza saat 22.00 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Kemalettin İbn-ü Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli olduğu iddia edilen F.Y. (29) idaresindeki 66 SA 587 plakalı otomobil Halfelik alt geçidinden çıktığı sırada cadde üzerinden karşıya geçmekte olan 85 yaşındaki Mehmet Erdoğan'a çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada araç sürücüsü F.Y.'yi Dedebalı Mahallesi'nde yakaladı. Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Polis ekipleri çalan telefonu açamadı Kazada hayatını kaybeden Erdoğan'ın çalan telefonunu polis ekipleri uzun süre açamadı. Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları sinir krizi geçirdi. İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'da kaza sonrası olay yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı