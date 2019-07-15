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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaşı adam metrelerce böyle savruldu Video

Otomobilin çarptığı yaşı adam metrelerce böyle savruldu Video

-Kaza anı

İlk Müdahale Hastane Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Hayatını kaybeden vatandaşın fotoğrafı

( KOCAELİ )- Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti KOCAELİ

- Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Kaza, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki 34 PM 3685 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Necati Baş’a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Baş, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Baş, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Necati Baş hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü H.Ç. gözaltına alındı. Kaza anı kamerada Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan Baş, yere düşüyor. Araçtan inen sürücü ve çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamın yardımına koşuyor.
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