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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı tarım işçisi öldü - BURSA

Otomobilin çarptığı tarım işçisi öldü - BURSA

- Olay yerinden görüntüler - Ölenin yakınlarından detaylar Bursa 'da otomobilin çarptığı tarım işçisi öldüBURSA (AA) - Kestel ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı tarım işçisi hayatını kaybetti.Umut K. yönetimindeki 16 ABA 056 plakalı otomobil, Bursa - Ankara karayolu Barakfakih mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Rençber'e (47) çarptı.Rençber, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Tarım işçisi olduğu öğrenilen Rençber'in yakınları fenalık geçirdi.Otomobil sürücü gözaltına alındı.

Tarım Tarım İşçisi 

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