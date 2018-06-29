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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı servis aracı takla attı; 8 yaralı

Otomobilin çarptığı servis aracı takla attı; 8 yaralı

Vatandaş kamerasında kaza sonrası detaylar

( GİRESUN ) GİRESUN

Hastane Trafik Kazası Kamera Servis Aracı 


- Giresun Sanayi Sitesi viyadük altında meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, O.K yönetiminde ki 34 KG 3435 plakalı otomobilin önünde seyreden M.G yönetiminde ki 28 M 0535 plakalı bir teksek firmasına ait servis araca arkadan çarpması ile meydana geldi. Kaza sonrası çapmanın etkisiyle takla atan minibüs viyadük altında yan yattı. Kaza sonrası her iki araçta da bulunan sürücüler ve yolculardan oluşan 8 lişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri ile değişik hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada yaralan 8 kişinin durumlarının iyi oldukları, hayati tehlikelerinin bulunmadıkları öğrenildi.
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