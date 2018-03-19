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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı polis aracı depoya girdi

Otomobilin çarptığı polis aracı depoya girdi

Depoya giren polis arabası

Polis Aracı Polis Hastane Polis Ekipleri 

-Vatandaşlardan görüntü
-Depodan görüntü
-Kazaya karışan araçtan görüntü
-Görgü tanığı ile röp.

( KOCAELİ )- ‘Dur’ tabelasına uymayan otomobille, polis arabası çarpıştı KOCAELİ

- Kocaeli’ nin Gölcük ilçesinde kavşakta polis arabası ve ‘Dur’ tabelasına uymayan bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile polis arabası depoya girdi. Olay, 14.30 sularında Gölcük Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 A 8444 plakalı polis aracı kavşaktan karşıya geçmek isterken, yine sürücüsü öğrenilemeyen ve Dur’ tabelasına uymayan 31 FIU 10 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile polis aracı yol kenarında bulunan bir depoya gerdi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha öncede defalarca aynı yere arabaların girdiğini söyleyen mahalle sakinleri ise duruma çözüm bulunmasını istedi Olayı gören yan dükkanın kiracısı Cengiz Engin, “Otomobil dur levhası olmasına rağmen durmadı. Polis arabası da aşağıdan yukarı geliyordu. Polis arabası otomobilin kapısına vurdu. Polis arabası dükkana doğru yöneldi ve içine girdi. Otomobili sürücüsünün tansiyonu kalbi varmış hastaneye kaldırdılar o yüzden” dedi.
Kazaya kaldırılan araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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