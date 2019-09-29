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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı motosikletli öldü - ADANA

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü - ADANA

- Otomobilin çarptığı motosikletli öldü - 1062 Sokak’taki kavşak - Kazaya karışan otomobil ve motosikletten detay - Kaza yerinde toplanan vatandaşlardan detay - Araçların olay yerinden kaldırılması Otomobilin çarptığı motosikletli öldüADANA (AA) - Adana 'da otomobilin çarptığı motosikletli yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AAC 833 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 1062 Sokak’ta Savaş Ç'nin kullandığı motosiklete çarptı.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Öte yandan otomobil sürücüsünün, kazanın ardından çevredekilerin tepkisinden çekinerek aracı bırakıp yakındaki polis merkezine sığındığı öğrenildi.Kazaya karışan araçlar çekiçi yardımıyla kaldırıldı.

Polis Polis Merkezi Irak Motosiklet Sürücüsü 

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