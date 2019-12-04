Otomobilin çarptığı lise öğrencisi gözyaşlarıyla defnedildi

-ölen öğrencinin fotoğrafı



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın'da okul dönüşü servisten indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken, otomobil altında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar (14), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün akşam, Kozcağız-Bartın yolu Sütlüce Köyü mevkiinde meydana gelen kazada 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar okul servisinden inip karşıya geçmek istediği sırada 44 KE 354 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Emrah .E. (33) öğrenciye çarptı. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç liselini cenazesi sabah Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sütlüce köyündeki evinin önüne getirildi.

Baba Hamza Bayraktar’ın güçlükle ayakta dururken, gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra köy camiine getirilen cenaze öğle namazını müteakip kılınan cenaze ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

İl Müftüsü Abdülcelil Çakar'ın kıldırdığı cenaze namazına Bartın Valisi Sinan Güner, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, gencin akrabaları, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.





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