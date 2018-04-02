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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı küçük çocuk çatıya düştü, o anlar kameraya böyle yansıdı

Otomobilin çarptığı küçük çocuk çatıya düştü, o anlar kameraya böyle yansıdı

- Güvenlik kamerası görüntüsü

Görgü Tanığı Hastane Küçük Çocuk Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-- Kaza yerinden görüntüler
-- Vatandaşla röportajlar
-- Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil yol kenarında yürüyen anne ve iki çocuğuna çarparken, çocuklardan biri savrularak yaklaşık 2 metre yükseklikteki çatıya düştü. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana mahallesi Karasu caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve bir çocuğu bina duvarına çarparken diğer çocuğu ise yaklaşık 2 metre yükseklikteki çatıya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve çocukları hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından olay yerine gelen bir görgü tanığı; "Ben buraya geldiğimde otomobil yolda yürüyen 3 kişiye çarpmıştı. Yerde yatan 2 kişinin durumu ağırdı, bir kişi de çatıya uçmuştu. Çatıdaki çocuk 'anne' diye bağırıyordu" diye yaşadıklarını anlattı. Kaza anı kamerada Öte yandan dehşet anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Kırmızı renkli otomobilin yol kenarında yürüyenlere çarpması ve vatandaşların savrulması yer alıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-SK)
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