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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı köpeğe 112 Acil Servis ekibi müdahale etti - SAKARYA

Otomobilin çarptığı köpeğe 112 Acil Servis ekibi müdahale etti - SAKARYA

- 112 Acil Servis ekiplerinin yaralı köpeğe müdahale etmesi - Ambulans şoförü Osman Düzgün'ün açıklamalarıOtomobilin çarptığı köpeğe 112 Acil Servis ekibi müdahale etti - Sakarya 'da meydana gelen olayda yaralanan köpek, tedavi altına alındıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde, bir otomobilin çarptığı ve yoldan geçen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı köpek tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Adapazarı - Kaynarca yolu Keresteciler Sitesi mevkinde bir köpeğe otomobil çarptı.Vakadan görev noktasına dönerken olayı gören 112 Acil Servis ambulansı çalışanları, aracı durdurarak baş ve ayaklarından yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi yaptı.Yaralı köpek daha sonra jandarma ekiplerince hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.Ambulans şoförü Osman Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev yerlerine dönerken olaya denk geldiklerini belirterek, "Araçtan inerek yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptık. Kafasından ağır yaralanan ve bacakları kırılan köpeği, jandarmaya teslim ettik." diye konuştu.

İlk Müdahale Jandarma Köpek Hayvan Barınağı Hayvan 

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