Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi - ADANA

Otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi - ADANA

- Terk edilmiş arabadan görüntü - Polis ekiplerinin araç üzerinde çalışmaları Adana 'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi - Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Dervişler Mahallesi'nde aracından inen ekmek dağıtıcısı Nusret Karakaya'ya sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 FT 5564 plakalı otomobil çarptı.Özel hastaneye kaldırılan Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün aracını terk edilmiş buldu.Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı