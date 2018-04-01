Otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi - ADANA

- Terk edilmiş arabadan görüntü - Polis ekiplerinin araç üzerinde çalışmaları Adana 'da otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi - Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Dervişler Mahallesi'nde aracından inen ekmek dağıtıcısı Nusret Karakaya'ya sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 FT 5564 plakalı otomobil çarptı.Özel hastaneye kaldırılan Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün aracını terk edilmiş buldu.Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.