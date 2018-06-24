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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kişi öldü - KARAMAN

Otomobilin çarptığı kişi öldü - KARAMAN

- Kaza yerinden genel görüntüler - Ölen kişiden genel görüntüler - Kazaya karışan otomobilden genel görüntüler - Cenaze aracından görüntü Karaman 'da otomobilin çarptığı kişi öldüKARAMAN (AA) - Karaman ’da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Abdullah İbrahim B'nin (25) kullandığı 42 ALK 85 plakalı otomobil, Siyahser Mahallesi Mut Caddesi'nde A.A'ya (19) çarptı.Kaza yerinde yaşamını yitiren A.A'nın cenazesi, incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.Vücudunda kesikler bulunan A.A'nın kazadan önce caddede yatar vaziyette olduğu öne sürüldü.

Polis Cenaze Bild Polis Ekipleri 

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