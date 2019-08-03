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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kedi tedaviye alındı - HATAY Haberi

Otomobilin çarptığı kedi tedaviye alındı - HATAY Haberi

- Yaralanan kedinin odada bekletilmesi - Ekiplerin gelip kediyi alması - Kediden detaylar - Yoldan detaylarOtomobilin çarptığı kedi tedaviye alındıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi tedaviye alındı.Dumlupınar Mahallesi Ulucami Caddesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi gören vatandaşlar durumu İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi ekiplerine bildirdi.Olay yerine giden ekipler, yaralanan kediyi bakım merkezine götürdü.Arka ayaklarında kırıklar olduğu belirlenen kedi, tedaviye alındı.

Bild Bakım Merkezi 

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