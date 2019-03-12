Otomobilin çarptığı kadın öldü - DENİZLİ

- Polis ekiplerinin kazanın meydana geldiği alt geçitte inceleme yapması Denizli 'de otomobilin çarptığı kadın öldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, alt geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Kadir Özen'in kullandığı 20 GC 451 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı istasyon alt kavşağında, yayaya kapalı alandan yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti.Kadının cesedi, kimlik tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Otomobil sürücüsü Özen, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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