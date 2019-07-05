Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kadın öldü - BURSA

Otomobilin çarptığı kadın öldü - BURSA

- Kaza yerinden detaylarBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bursa - Ankara kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun önünde karşıya geçmeye çalışan Mecbure Tağ'a, Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrularak olay yerinde yaşamını yitiren kadının cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Karya Çalışan Kadın Akaryakıt İstasyonu 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı