Otomobilin çarptığı kadın öldü - BURSA

- Kaza yerinden detaylarBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bursa - Ankara kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun önünde karşıya geçmeye çalışan Mecbure Tağ'a, Abdurrahman K. idaresindeki 16 MA 0917 plakalı otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrularak olay yerinde yaşamını yitiren kadının cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım