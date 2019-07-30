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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kadın öldü - BARTIN

Otomobilin çarptığı kadın öldü - BARTIN

- Olay yerinden görüntüler - Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bartın 'da otomobilin çarptığı kadın öldüBARTIN (AA) - Bartın 'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Bartın - Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi mevkisinde, Aydın E'nin kullandığı 74 AAD 820 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Rahime Karaman'a (75) çarptı.Karaman, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.Buradan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Sürücü Aydın E. ise gözaltına alındı.Öte yandan, Karaman'ın bir hafta önce Almanya'dan Bartın 'a çocuklarının yanına geldiği öğrenildi.

Bild Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

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