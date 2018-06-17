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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce havaya böyle uçtu: 2 yaralı

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce havaya böyle uçtu: 2 yaralı

ZONGULDAK/ ÇAYCUMA

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası Bisiklet Yükselen 

-- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ
-- BİSİKLETTEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK )- Kaza anı güvenlik kamerasında ZONGULDAK

- Zonguldak Çaycuma İlçesine bağlı Kayıkçılar Köyünde araç bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma’ya bağlı Kayıkçılar köyü yol ayrımında meydana geldi. Bartın istikametinden Ankara istikametine giden Kadir B., idaresindeki 06 FJ2948 plakalı araç, ilçeye bağlı kayıkçılar köyü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Gamze K’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü metrelerce yükselerek orta refüje fırladı. Talihsiz kadın kaza da ağır yaralanırken, araçta bulunan yolcu da kazada yaralandı. Yaşanan olayın ardından bölgeye 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bisiklet sürücüsü kadına ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından bisiklet sürücüsü tedavi edilmek üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Merkezine kaldırıldığı öğrenilirken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. "Kaza anı güvenlik kamerasında" Zonguldak Çaycuma İlçesine bağlı Kayıkçılar Köyünde yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bisikleti ile yolun sağından gelen bisiklet sürücüsünün yol ayrımından dönmek üzere yolun karşısına geçtiği sırada aracın çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yükselen bisiklet sürücüsü orta refüje çarptığı görülüyor. (GÇ-SÖ-
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