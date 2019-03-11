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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce havaya fırladı

Otomobilin çarptığı kadın, kucağındaki çocukla metrelerce havaya fırladı

Otomobilin kadın ve çocuklara çarpması

Hastane Trafik Kazası Kamera Trol 

-Kadının metrelerce havaya fırlatılması
-Van’da kavşakta meydana gelen trafik kazası
-Muşta kaza yapan otomobil
-Bitlis’te tırın otomobile çarpması
-Bitlis’te 2 otomobilin çarpışması

( VAN -ÖZEL)- Van, Bitlis ve Muş’ta trafik kazaları kameralara yansıdı VAN

- Van, Bitlis ve Muş’ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Muş’ta bir kadın bir kucağında 4 çocuğu ile yolun kenarından ilerlediği sıra 2 otomobilin çarpması sonucu kazaya karışan otomobilin biri kadına ve çocuklara çarptı. Çarpma ile birlikte kadın ve kucağındaki çocuk metrelerce fırlayıp kaldırıma düştü. Kaza sonrası kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Bir başka kazada ise Van’da meydana geldi. Her iki sürücüde kavşağa hızlı girmeleri sonucu 2 otomobilin çarpmasıyla maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Son 2 kaza ise Bitlis’te yaşandı. Birinci kazada kavşağa kontrolsüz giren otomobile ana yoldan ilerleyen tır çarptı. Diğer kazada ise sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı 2 otomobilin çarpması sonucu meydana geldi.
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