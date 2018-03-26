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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı engelli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı engelli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

- Kaza yerinden detay

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-- Röportaj

( SİVAS -HD) SİVAS

- Sivas'ta otomobilin çarptığı üç tekerlekli engelli aracı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza saat 12.00 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Volkan Y. idaresindeki 58 BC 029 plakalı otomobil kavşaktan dönmeye çalışan Mustafa Keleş (66) idaresindeki üç tekerlekli engelli aracı motora çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Keleş'in üç tekerlekli motosiklet aracıyla kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.
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