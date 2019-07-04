Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü - KONYA İzle
- Elektrikli bisiklet ve otomobilin çarpışması - Ekiplerin kazaya karışan bisiklet ve otomobil çevresinde inceleme yapması Konya 'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldüKONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Bekir Ç. idaresindeki 42 DAS 72 plakalı otomobil, Ali Akkanat Caddesi'nde, aynı yönde ilerleyen Hüseyin Gürbüz'ün (61) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.Kazada, bisikletin sürücüsü Gürbüz, ağır yaralandı.Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürbüz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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