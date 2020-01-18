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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı el arabası sahibi hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı el arabası sahibi hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntü

Polis Akalan Polis Ekipleri 

-Çekçek arabasından görüntü
-Kadri Aytun’a ait atkıdan görüntü
-Yerdeki kandan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Sur ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü M.S., çarptığı çekçek arabası kullanıcısı 57 yaşındaki Kadri Aytulun, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay, saat 13.00 sularında Sur ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çekçek araba kullanıcısı Kadri Aytulun, otomobil sürücüsü M.S.’nin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı Kadri Aytulun, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aytulun, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, otomobil sürücüsü M.S., yakalanarak gözaltına alınırken, olay ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.
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