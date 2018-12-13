Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - ADIYAMAN

- Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Kazadan genel ve detay görüntüler - Yaralının ambulansla hastaneye götürülmesi Adıyaman 'da 16 yaşındaki çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eyüp Akbaba idaresindeki 06 VZM 18 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rojda Çıtrık'a (16) çarptı.Kazada yaralanan Çıtrık, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.