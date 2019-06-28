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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı çocuk öldü - KİLİS İzle

Otomobilin çarptığı çocuk öldü - KİLİS İzle

- Kaza yerinden detaylar - Olay yeri inceleme çalışmalarından detaylar Kilis 'te otomobilin çarptığı çocuk öldüKİLİS (AA) - Kilis 'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil, Ekrem Çetin Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli İman El - Hammud'a (10) çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonucu çocuğun öldüğü belirlendi.Çocuğun cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Cenaze Bild Sağlık Ekipleri 

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