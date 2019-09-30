Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havaya böyle fırladı Haberi

Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havaya böyle fırladı Haberi

Araçların geçmeleri

İlk Müdahale Küçük Kız Kamera Kız Çocuğu 

-Yoldan görüntü
-Küçük kıza otomobilin çarpması
-Vatandaşların kaza yerine koşmaları

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, otomobilin çarptığı kız çocuğu metrelerce havaya fırladı. Yaşanılan kazada küçük kız yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 9 yaşındaki yabancı uyruklu Nede T., isimli kız çocuğuna Abuzer B., idaresindeki 06 AZT 99 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı kız, metrelerce havaya fırladı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan Nede T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Takım giyinen anne ve kızlarıTakım giyinen anne ve kızları
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Babanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek BurktuBabanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek Burktu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı