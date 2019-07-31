Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - KIRIKKALE
- Kaza yerinden detay görüntüler - Polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışması - Kaza yerinde bekleyen ambulans ve çocuğun ailesinden detay görüntü - Çocuğun ailesinden detay Kırıkkale 'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybettiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.Murat Y. idaresindeki 99 ZR SF yabancı plakalı otomobil, Kırıkkale - Samsun kara yolu Balışeyh ilçesi Lavanta Vadisi karşısında yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Bulut'a çarptı.Çarpmanın etkisiyle şarampole savrulan Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza haberini duyarak olay yerine gelen çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.Bulut'un cesedi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
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