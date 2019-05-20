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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - MUĞLA

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - MUĞLA

- Yaralı çocuğun ambulansa alınması - Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kaza yeri - Kazaya karışan araçlardan detaylar Muğla 'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.İsmail K. yönetimindeki 34 RB 0981 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Burak Yaşar Gökdemir'e (15) çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gökdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ağır yaralanan Gökdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Sürücü ifadesi alınmak üzere, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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