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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - ANTALYA

Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı - ANTALYA

- Bisiklet kazası - Kaza yapan araç Antalya 'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandıANTALYA (AA) - Antalya Serik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.Erdinç M. idaresindeki 07 MLK 05 , Sanayi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Yaşar Demirel'in kullandığı biotomobilsiklete çarptı.Kazada yaralanan Demirel, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Demirel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Otomobil sürücüsü Erdinç M, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis Polis Merkezi Bisiklet 

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