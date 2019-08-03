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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi

Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi

Cenazenin araçla camiye gelişi

Cenaze Helal 

-Baba ve gelinin ağlarken görüntüleri
-Cenaze namazının kılınışı
-Cenazenin mezarlığa götürülmesi
-Arşiv görüntüler
-Bekçinin fotoğrafı
-21 Temmuz'da evlenen çiftin davetiyesi

( OSMANİYE )- Baba Dursun Candemir ve gelini Elif Candemir yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu-Genç çift 21 Temmuz'da evlenmişti OSMANİYE

- Adana'da 2 haftalık eşiyle yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir'in cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Candemir'in cenazesi, helallik alınması için önce Çona köyündeki baba evine, ardından tören için Merkez Cami'ye götürüldü. Törene, Candemir'in iki hafta önce evlendiği eşi Elif Candemir, babası Dursun Candemir, kardeşleri ve yakınları katıldı.
Baba Dursun Candemir ve gelini Elif Candemir yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Candemir'in cenazesi Yukarı Çona köyü mezarlığına defnedildi.
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