Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı - AYDIN

Otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı - AYDIN

- Aydın - Muğla kara yolu Dorumlar mevkisindeki kaza yeri - Trafik polislerinin güvenlik önlemi Aydın 'da otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 48 LH 445 plakalı otomobil, Aydın - Muğla kara yolu Dorumlar mevkisinde yolun karşısına geçen Raziye Kızılyaprak (51) ile oğlu Ferdi Kızılyaprak'a (23) çarptı.Kazada anne olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ferdi Kızılyaprak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olay yerine gelen Raziye Kızılyaprak'ın yakınları gözyaşı döktü.Anne Kızılyaprak'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.Polis, sürücü E.A'yı gözaltına aldı.

Polis Güvenlik Önlemi Gözyaşı 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı