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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı adam ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi...Kaza anları kamerada

Otomobilin çarptığı adam ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi...Kaza anları kamerada

Pistteki ambulans

Ambulans Helikopter Kamera Güvenlik Kamerası Helikopter 

-Hazırlıklar
-Yaralının getirilip ambulans helikoptere götürülmesi
-Ambulans helikopterin havalanması
-Otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpması

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Pozantı-Ankara istikametinde seyreden Ahmet Oral'ın kullandığı 01 BAK 45 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalaşına Serdar Koçyiğit'e çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi Ağır yaralı olarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Koçyiğit, ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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