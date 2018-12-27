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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı abla kardeşin metrelerce havaya savrulduğu kaza kamerada

Otomobilin çarptığı abla kardeşin metrelerce havaya savrulduğu kaza kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

İlk Müdahale Sarılar Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Abla ve kardeşinin otomobil çarpması sonucu havaya fırlaması
-Olay yerinden detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Hızla gelen otomobil abla ve kardeşini metrelerce havaya fırlattı- Kazaya şahit olan ilkokul çocukları korku dolu anlar yaşadı- Abla ve kardeşinin metrelerce havaya uçtuğu feci kaza kamerada İSTANBUL

- Avcılar 'da yolun karşısına geçmek isteyen abla ve kardeşi, otomobilin kendilerine hızla çarpması sonucu metrelerce havaya fırladı. Abla ve kardeşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya şahit olan ilkokul çocukları korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü Avcılar 'da meydana geldi. üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Özdemir (52) ve kardeşi Gülizar Işık, 34 AC 0580 plakalı Ali C. (49) yönetimindeki otomobilin feci şekilde çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak yola düştü. Yaşanan kaza sonrasında araç sürücüsü şoka girerken, çevredeki vatandaşlar abla ve kardeşin yardımına koştu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamile Özdemir ve kardeşi Gülizar Işık’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonrasında abla ve kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarından bir tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya şahit olan ilkokul çocukları korku dolu anlar yaşadı Cumartesi günü sabah saatlerinde sırtlarında çantayla kursa giden ilkokul çocukları, gözleri önünde yaşanan kaza sonrası neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar korku dolu anlar yaşarken, yanlarından geçen bir vatandaş, çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı gören bir çocuk korkarak gözlerini kapatırken, yanında bulunan arkadaşına sarıldı. Daha sonrasında ise çocuklar birbirlerine sarılarak olay yerinden ayrıldı. Abla kardeşin metrelerce havaya uçtuğu feci kaza kamerada Hızla gelen otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan abla, kardeşi biçtiği o anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Abla ve kardeşinin karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtuğu, ardından da kazayı gören ilkokul çocuklarının korkarak ne yapacağını şaşırıp birbirlerine sarıldığı görülüyor. (DG- MB-EY
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