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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay yerinden detay

Jandarma Gesi 

-Yakınların sinir krizi geçirmesinden detay
-Kaza bölgesinden detaylar

( MANİSA )- Kazada ölen çocuğun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi MANİSA

- Manisa’da, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay saat 15.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Manisa’dan Muradiye Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.C.Ö.(23) yönetimindeki 35 AP 8041 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan M.S.’ye (14) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine gelen M.S.’nin yakınları sinir krizi geçirdi. M.S.’nin cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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