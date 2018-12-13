Otomobilin çarpıp kaçtığı genç kadına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

- Bursa'da otomobilin çarpıp kaçtığı genç kadın yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Atatürk caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan genç kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan genç kadına çarpıp kaçan otomobil sürücüsü aranıyor (AE-HG-