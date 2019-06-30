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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarparak devirdiği elektrik direği yangın çıkardı - ANTALYA

Otomobilin çarparak devirdiği elektrik direği yangın çıkardı - ANTALYA

- Güvenlik kamerasında otomobilin kaza yapma anının görüntüsü - - İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ederken görüntü - Devrilen direkten görüntü - Yangın çıkan otluk alandan görüntüOtomobilin çarparak devirdiği elektrik direği yangın çıkardı - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı elektrik direğinin devrilmesi sonucu otlak alanda yangın çıktı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıANTALYA (AA) - Antalya ’nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrik direği devrilirken, tellerin şase yapması sonucu otlak alanda yangın çıktı.Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde virajı alamayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği yol kenarındaki boş araziye devrilirken, tellerin şase yapması sonucu otluk alanda yangın çıktı.Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Orman İşletmeye ait arazözlerin müdahalesiyle ormanlık alan ve evlere sıçramadan söndürüldü.Olay yerinden uzaklaşan otomobilin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.Öte yandan kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin elektrik direğine çarparak direği devirmesi ve otların tutuşması sonucu yangının çıktığı görülüyor.Görüntülerde, kaza yerinde bir süre bekleyen otomobilin yola çıktıktan sonra olay yerinden ayrılması yer alıyor.

Elektrik Direği Güvenlik Kamerası Ormanlı Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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