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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin camından silah doğrulttu, sürücüleri korkuttu İzle

Otomobilin camından silah doğrulttu, sürücüleri korkuttu İzle

Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Uttu 


- Bağcılar O-3 Otoyolu'nda aracının camından silah çıkartarak trafikteki araçlara doğrultan şahıs, fotoğraf karelerine yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf büyük tepki topladı. Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar O-3 Otoyolu Göztepe Mevkii'nde yaşandı. Aksaray istikametine seyreden 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından silahını çıkartan bir kişiyi, trafikteki diğer araçlara doğrulttu. Sürücülerin büyük panik yaşadığı olayı bir kişi fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaştı. Hızla yayılan fotoğraf, büyük tepki gördü.
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