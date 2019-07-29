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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin camında tehlikeli yolculuk

Otomobilin camında tehlikeli yolculuk

Otomobilin camındaki tehlikeli yolculuktan görüntüler

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

Trafik Güvenliği Bild Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Kahramanmaraş'ta otomobilin camına oturarak seyreden bir kişi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu. Görüntüler, Fırnız Kahramanmaraş karayolu üzerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Yabancı plakalı otomobilde, cama oturarak seyir eden bir kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Diğer otomobillerdeki sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden camdan sarkarak yolculuğuna devam eden kişi, bir süre sonra otomobil ile birlikte gözden kayboldu.
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