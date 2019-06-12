Otomobilin bisikletliye çarpma anı kamerada Haberi



- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aynı istikamette gitmekte olan ve aniden yola çıkan bisiklete otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Akyazı ilçesi Karaçallık Mahallesinde meydana geldi. Akyazı'dan Kuzuluk istikametine gitmekte olan Hamza Ç. idaresinde ki 54 AAB 121 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan ve aniden yola çıkan Beytullah A. idaresindeki bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

