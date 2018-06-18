Otomobilin bagajında kilometrelerce yol gittiler İzle



- Bursa'da bir otomobilin bagajında yolculuk yapan 3 genç trafikte kendilerini görenleri şaşkına çevirdi. O anları birde kendi telefonlarıyla çekip sosyal medyadan canlı yapan gençler diğer sürücülerin tepkisine yol açtı. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobilin bagajında trafikte seyir halinde giden üç genç ve otomobil sürücüsü diğer araçları trafikte tehlikeye attı. Diğer sürücülerin tepkisine neden olan olayda, sürücüler otomobilin arkasında hiç bir güvenceleri olmadan yolculuk yapan üç genci ve otomobili telefon kamerasına kaydetti.



