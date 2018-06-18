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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin bagajında kilometrelerce yol gittiler İzle

Otomobilin bagajında kilometrelerce yol gittiler İzle

Üç gencin otomobilin bagajında trafikte seyir etmeleri

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya Kamera Telefon Kamerası 


- Bursa'da bir otomobilin bagajında yolculuk yapan 3 genç trafikte kendilerini görenleri şaşkına çevirdi. O anları birde kendi telefonlarıyla çekip sosyal medyadan canlı yapan gençler diğer sürücülerin tepkisine yol açtı. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobilin bagajında trafikte seyir halinde giden üç genç ve otomobil sürücüsü diğer araçları trafikte tehlikeye attı. Diğer sürücülerin tepkisine neden olan olayda, sürücüler otomobilin arkasında hiç bir güvenceleri olmadan yolculuk yapan üç genci ve otomobili telefon kamerasına kaydetti.

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