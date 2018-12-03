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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin aydınlatma direğine çarpması - DENİZLİ Haberi

Otomobilin aydınlatma direğine çarpması - DENİZLİ Haberi

- Cenaze detay - Öğrencilerin tabut başında beklemesi - Tabutun taşınması - Cenaze namazının kılınması Denizli 'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması - Kazada hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, defnedildiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Tavas ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, toprağa verildi.
Nikfer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren Ömer Gündoğar'ın (30) cenazesi, Tavas Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Nikfer Çarşı Camisi'ne götürüldü.Camide, Yorga Hacı Fatma Topalan Ortaokulu'nda öğretmen olan Gündoğar'ın öğrencileri tabutun başından uzun süre ayrılmadı.Kılınan namazın ardından öğretmenin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine öğretmenin ailesi, öğrencileri ve arkadaşlarının yanı sıra Tavas Kaymakamı Recep Öztürk, Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol katıldı.

Cenaze Öğretmen Öğrenciler Trol Aydınlatma Direği 

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