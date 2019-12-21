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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin altına giren kediyi tamirci çıkardı Haberi

Otomobilin altına giren kediyi tamirci çıkardı Haberi

KEDİDEN DETAY

Barla Lastik Tamircisi Trol 

-KEDİNİN ÇIKARILMASI
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinden kaçan kedi, park halindeki bir otomobilin amortisör boşluğuna girdi. Kedi oto tamircisinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile kurtarıldı. İslahiye ilçesinde bir iş yerinden kaçan evcil kedi iş yeri önünde park halinde bulunan 31 KGC 90 plakalı aracın kaput kısmından içeri girerek, aracın sağ tekerlek kısmında bulunan amortisör boşluğunda sıkıştı. Kedinin sahibi İsmet Karahan'ın çabasının ardından kedi sağ tekerden sol tekere geçti. Kediyi araçtan çıkaramayacağını anlayan kedi sahibi, lastik tamircisi İbrahim Göğebakan'dan destek aldı. İhbarla olay yerine gelen tamircinin yaklaşık 30 dakika süren çalışması ile kedi kurtarıldı. Kedi araçtan çıkarıldıktan sonra ise veterinere kontrol ettirilirken hangi bir sağlık problemi bulunmadığı belirlendi.
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