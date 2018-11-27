Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobili ile ters istikamete giren Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Otomobili ile ters istikamete giren Uzman Çavuş hayatını kaybetti

Olay yeri detaylar

Jandarma Trol 

-Hurdaya dönen araçtan detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ters şeride geçen otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu Uzman Çavuş Erhan Adaşbay hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Kayıkçılar mevkiinde meydana geldi. Hakkari Yüksekova Dağ ve Komanda Tugay Komutan Yardımcılığında görevli Piyade Uzman Çavuş Erhan Adaşbay idaresindeki 74 AC 370 plakalı otomobilin ters şeritte seyir halinde iken kendi yolunda seyreden Kazım Salih Kısa yönetimindeki 61 K 4215 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Uzman Çavuş Erhan Adaşbay‘ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı