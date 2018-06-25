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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobili ile kazadan kaçarken kaza yaptı

Otomobili ile kazadan kaçarken kaza yaptı

Güvenlik kamerası görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Hafriyat kamyonuna çarpmamak için gaza basınca kaldırıma çarptı İSTANBUL

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Hafriyat Kamyonu Trol 


- Eyüp’te otomobil sürücüsü, kavşaktan dönmek istediği esnada karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarpmamak için gaza basınca kaldırıma çarptı. Otomobil sürücüsünün kazadan kaçarken kaza yapması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz ay Eyüp Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde devam eden otomobil sürücüsü İstanbul Caddesi üzerinde bulunan kavşaktan Belediye Caddesi istikametine döndüğü esnada karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarpmamak için gaza bastı. Kamyondan kurtulan sürücü hızını alamayınca kaldırıma çarparak durabildi. Olay sonrası otomobil sürücüsü aracından inerek aracını kontrol ettikten sonra tekrar aracına binerek oradan uzaklaştı. Hafriyat kamyonu sürücüsü ise hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İşte yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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