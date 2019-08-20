Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobili ile elektrik direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti Video

Otomobili ile elektrik direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti Video

Kaza yerinden görüntü

Kırköy Adli Tıp Elektrik Direği Trafik Kazası Cenaze Aracı 

-Kaza yapan otomobilden görüntü
-Kazada hayatını kaybeden şahıstan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Atatürk Havalimanı Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Seyir halinde iken elektrik direğine çarpan ve direğin otomobil üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Bakırköy İlçesi Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dünya Ticaret Merkezi istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin U. idaresindeki 34 RG 4445 plakalı otomobil önündeki elektrik duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobilin üstüne elektrik direği düştü. Kaza sebebiyle otomobil içinde bulunan sürücüde bulunduğu yerde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için müdahale etti. Araç içinden çıkarılan 28 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Bunun üzerine kazanın olduğu yere cenaze aracı ve elektrik ekipleri çağrıldı. Yere düşen direğin kablolarını söken ekipler direği yol kenarından almak için çalışmalara başladı.
Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün de cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Kazanın çıkış sebebi araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı