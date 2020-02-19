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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobili bağlanan müzisyenden mini konserle polislere üzüntüsünü anlattı - HATAY

Otomobili bağlanan müzisyenden mini konserle polislere üzüntüsünü anlattı - HATAY

- Otomobili bağlanan müzisyenin mini konserinden görüntüOtomobili bağlanan müzisyenden mini konserle polislere üzüntüsünü anlattıHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde trafik uygulamasına takılan amatör müzisyen Rasim Tecimen, otomobilin trafikten men edilmesi üzerine trafik polislerine ve vatandaşlara üzüntüsünü dile getiren mini bir konser verdi.Yeloğlu Köprüsü'nde gece uygulamaları kapsamında trafik kontrolleri gerçekleştiren Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobiliyle evine giden Tecimen'i durdurdu.Zorunlu trafik sigortasının olmadığı tespit edilen otomobil, trafik ekiplerince bağlandı.Durumu üzüntüye karşılayan Tecimen, otomobilinden çıkardığı sahne ekipmanlarıyla trafik polislerine ve çevredeki vatandaşlara mini bir konser vererek üzüntüsünü dile getirmeye çalıştı.Bu durum polis ve çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Polis Kamera Amatör Cep Telefonu Trafik Sigortası 

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