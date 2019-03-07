Otomobili alev alan sürücü canını zor kurtardı

-İtfaiyenin yangına müdahalesi



( DENİZLİ )- Trafikte seyir halinde olan otomobilden önce dumanlar sonra alevler yükseldi DENİZLİ



- Denizli’de seyir halindeki bir otomobilden dumanlar çıktığını gören sürücü yol kenarına park ettiği sırada alev alan otomobilden canını zor kurtardı. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. 20 K 6268 plakalı otomobili ile trafikte seyir halinde olan Halil T., araçtan dumanlar çıktığını görünce otomobili yol kenarına park ederek durdu. Sürücü araçtan çıktığı esnada ise araç motorunun bulunduğu ön kaputundan bir anda alevler yükselmeye başladı.

Sürücü araçtan uzaklaşarak durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası aracın büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Ölen yada yaralanan olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken, yangın esnasında yol da tek taraflı olarak yaklaşık 15 dakika ulaşıma kapatıldı.

