Otomobile gizlenen uyuşturucuyu 'Marco' buldu - ADANA İzle
Otomobile gizlenen uyuşturucuyu "Marco" buldu - ADANA - Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajında arama yapması - Köpeğin tepki verdiği bagajda polisin inceleme yapması - Bagajdaki yedek lastikten uyuşturucu çıkması - Yakalanan zanlıların görüntüsüOtomobile gizlenen uyuşturucuyu "Marco" buldu - Adana 'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Marco"nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 6 kilo 275 gram esrar ele geçirildi - Olayla ilgili adliyeye sevk edilen Suriyeli 3 şüpheli tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Marco"nun verdiği tepki üzerine yapılan aramada 6 kilo 275 gram esrar bulundu, Suriyeli 3 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Marco" ile otomobili kontrol etti.Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buradaki yedek lastiğe gizlenmiş 15 pakette 6 kilo 275 gram esrar ele geçirildi.Bunun üzerine Suriye vatandaşı şüpheliler Abdulhamit H, Muhammet H. ve Ahmet B. gözaltına alındı.Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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