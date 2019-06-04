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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü: 2 yaralı

Otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölündü: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Jandarma Trafik Kazası Bild 

-Kazaya karışan otomobilden görüntü
-Traktörden ve parçasından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan traktör ortadan ikiye bölünürken, kazada traktör sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Çal ilçesi Denizler Mahallesi girişinde meydana geldi. Can Erikin idaresindeki 34 JT 9349 plakalı otomobil kavşaktan dönmeye çalışan İbrahim Güçtü’nün kullandığı 20 ED 784 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan traktör ortadan ikiye bölündü. Traktörün kopan parçası olay yerinden yaklaşık 10 metre öteye savruldu. Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan eşi Ayşe G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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