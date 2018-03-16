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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Yaralılardan detay

İlk Müdahale Hastane Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Vatandaşların müdahalesi
-Telefonla babasıyla konuşması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

– Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobile çarpan motosikletli genç yaralandı. Yaralı genç sağlık ekiplerini beklerken çevredekilerin uzattığı telefonla babasını arayarak yardım istedi. Edinilen bilgilere göre kaza, Omurtak Caddesi üzeri İstanbul kısmında meydana geldi. Cadde üzerinde şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Mert B. idaresindeki 34 DR 6009 plakalı motosiklet, aynı cadde üzerinde aynı yönde seyreden Cahit Sıktkı Tarancı Caddesi yönüne dönüş yapmak isteyen Cengiz A. idaresindeki 34 ANE 112 plakalı otomobile çaptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına ilk koşanlar çevredeki vatandaşlar oldu. Kazazedenin düştüğü yerde kalkma çabalarını sağlık ekipleri gelene kadar engelleyen vatandaşlar, kazazede gence cep telefonu da verdiler ve yakınlarını arayarak haber vermesini istedi. Telefonu açan babasına ‘Alo baba motoru çarptım’ diyen Mert B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kazanın oluş şekliyle ilgili olarak inceleme başlattı.
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