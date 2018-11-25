Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobile çarpan motosikletli kuzenler yola savruldu: 2 yaralı

Otomobile çarpan motosikletli kuzenler yola savruldu: 2 yaralı

-Kazanın meydana geldiği bölge

Hastane Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü Trol 

--Yaralı Alperen Ç’nin hastaneye kaldırılması
--Olay yerine gelen yakınları
--Gördü tanıklarının ifadeleri

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Nazilli ilçesinde, motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan iki kuzen ağır yaralandı. Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Nazilli merkez Yenimahalle Ordu Caddesi ile Şehit Bülent Taşkıran Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ordu Caddesi üzerindeki bir kafeden ayrılan Alperen Ç. (16) ile kuzeni Osman B. (18), Osman B’nin kullandığı 09 AAV 616 plakalı motosikletle şehir merkezine doğru yola çıktı. Cadde üzerinde yaklaşık 300 metre ilerleyen motosiklet, Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı kesişiminde bulunan kontrolsüz kavşağa geldiğinde bir anda karşısına çıkan A.C. idaresindeki 09 E 5859 plakalı otomobile sağ arka kapıdan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Osman B. ve arkasında yolcu olarak bulunan Alperen Ç. caddeye fırladı. Kazada ağır yaralanan kuzenler, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gördü tanıklarının motosikletin aşırı olduğunu iddia ettiği kazada yaralanan iki kuzenin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı