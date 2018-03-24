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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Araçtan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Atatürk Caddesi'nde 16 H 8155 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan İsmail Aka (19), tali yoldan çıkmak üzere olan Cevdet Turan'ın (56) kullandığı 16 H 8535 plakalı otomobiline çarptı. Kazada kask takmayan motosiklet sürücüsü İsmail Aka yaralandı. Yerde yatan genç sürücüye ilk müdahale vatandaşlardan geldi. Daha sonra 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aka, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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